أمانة مستقبل وطن بالجيزة تواصل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال..صور

/667602/أمانة-مستقبل-وطن-بالجيزة-تواصل-حملات-التطعيم-ضد-شلل-الأطفالصور

تواصلت جهود أمانة حزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وفي الوقت الذي شهدت غالبية المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الابتدائية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فعاليات حزب مستقبل وطن لخدمة الاهالي فى المحافظات

التطعيم ضد شلل الاطفال

كما أعلنت أمانات إمبابة والشيخ زايد والعياط والطالبية تفعيل حملات موسعة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك إلى جانب استمرار الحملات التي ينظمها عدد من نواب الحزب ضد شلل الأطفال، فى 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق، وابني بيتك، وأكتوبر الجديدة، وبخلاف المبادرات التي يتبناها الحزب نجحت جهود أعضاء مجلس النواب، في حل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة جزيرة محمد بالوراق ومنطقة زاوية أبو مسلم بأبو النمرس.

حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.