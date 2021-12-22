رئيس الوزراء: الحكومة انتهت من إنشاء 34 ألف فصل بمحافظات الصعيد.. ولدينا أكبر مزرعة تمور فى العالم

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استعرض رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، خلال افتتاح المشاريع القومية المنفذة فى محافظة أسيوط، أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.

دوت الخليج

رئيس الوزراء: الحكومة انتهت من إنشاء 34 ألف فصل بمحافظات الصعيد

وقال رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي:" إنه قد تم تنفيذ 34.2 ألف فصل خلال السنوات الماضية، ضمن المشاريع المنفذة فى محافظة أسيوط".

وتابع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حديثه قائلًا:" الصعيد صاحب الرصيد الأكبر فى المبادرات الرئاسية مثل القضاء على قوائم الانتظار ودعم صحة المرأة والثقافة والرياضة".

رئيس الوزراء: مصر اتخذت العديد من الاجراءات لدعم أنشطة تعلم ريادة الأعمال فى التعليم

واستكمل رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، حديثه قائلًا" اتخذت مصر العديد من الاجراءات لدعم أنشطة تعلم ريادة الأعمال فى التعليم الثانوية فى الصعيد، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 لاقتصاد قائم على المعرفة.

كما أشار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أن مصر لديها أكبر مزرعة تمور فى العالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى.. ومستهدف زراعة 2.5 مليون نخلة.

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كما أكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أنه قد تم تطوير وتأهيل مصنع كيما بـ 11.6 مليار جنيه.. وتحديث مصنع قنا للغزل والنسيج وإنشاء محلج الفيوم المطور بـ 410 مليون