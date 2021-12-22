عاجل.. السيسى يوجه رسالة مهمة لأهالى الصعيد والدلتا بشأن الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى المواطنين فى الصعيد والدلتا، بعدم البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن المياه متاحة لرى الأراضى وفى حال التوجه إلى المناطق الصحراوية لاستصلاحها تتكلف الدولة مليارات الدولارات.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، أنه من المهم رفع الوعى الثقافى بخطورة البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن هذا التحدى هو تحدى جميع عناصر الدولة المصرية والمواطنين. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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