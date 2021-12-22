عاجل- وزير الإسكان: إنشاء 14 تجمعا عمرانيا جديدا فى صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجزار، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، أن نسبة الحضر فى صعيد مصر لا يتجاوز الـ25% والـ75 يسكنون فى المناطق الريفية، وهو ما يفسر سبب الفقر والبطالة.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم إنشاء 14 تجمعا عمرانيا جديدا، منها 8 من الجيل الثانى والثالث والباقى من الجيل الرابع.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.