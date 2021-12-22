فرص عمل وتطوير شبكات.. الكهرباء تستعرض طفرة غير مسبوقة فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - حرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء فى محافظات صعيد مصر لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، بفضل الدعم الرئاسى غير المسبوق لمشروعات الطاقة فى الصعيد.





ووصف رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المهندس سامى عرفة -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- ما تم إنجازه فى قطاع الكهرباء فى محافظات الصعيد خلال السنوات السبع الماضية بأنه غير مسبوق على مستوى حجم المشروعات أو الاستثمارات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن استثمارات الشركة ارتفعت بمقدار 291% لتصل إلى 4 مليارات و300 مليون جنيه، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 3 ملايين و441 ألف مشترك فى المنطقة التى تغطيها، بارتفاع قدره 28% منذ عام 2014.

ونوه بأن الشركة نجحت منذ عام 2014 فى تحويل 5 آلاف و620 كم من الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية لتقليل المخاطر، لافتا أن استخدام الكابلات الأرضية سيعمل على انتظام التيار الكهربائى ويقلل من مخاطر الانقطاع، وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع أول محطة توليد كهرباء حرارية فى مدينة إسنا جنوبى الأقصر باستثمارات تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، لافتًا أن المشروع يساهم فى تأمين التغذية الكهربائية بصعيد مصر ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف عن أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى بتكلفة بلغت 327 مليون جنيه، موضحا أن المركز يراقب 98 محطة كهرباء ومستوى أدائها لضمان استقرار الشبكة، كما يساهم فى سرعة تحديد أماكن الأعطال وأسبابها مما يقلل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع فى الشبكة الكهربائية فى حالات الطوارئ.

وقال إنه تم إنشاء محطة محولات نجع حمادى شمال قنا بجهد 500 كيلو فولت، على مساحة 250 ألف م2 باستثمارات تتخطى مليار جنيه، مضيفا أنه بدأ اختبار ربط المحطة بمشروع "بنبان" لكهرباء الطاقة الشمسية، كما تم توقيع اتفاقيات مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بأسوان، بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 80 مليون دولار، كما تحتضن قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسوان، أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى إفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 1456 ميجاوات على مساحة قدرها ‏37 كم2 وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 3,4 مليار يورو.

وتعد محطة كهرباء غياضة الشرقية فى بنى سويف نقلة نوعية فى قطاع الكهرباء، إذ تساهم بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء فى مصر، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها بقدرة تبلغ 4 آلاف و400 ميجاوات، وبتكلفة تجاوزت مليارى يورو بالإضافة إلى 43 مليون جنيه، واستغرق إنشاؤها 3 سنوات.