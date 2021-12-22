تعديل قانون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة (نص القرار)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الجريدة الرسمية التعديل الذى أضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه مادة جديدة برقم 80 مكررًا. وجاء نص التعديل كالتالى: (بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباق للإعادة، على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات).

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