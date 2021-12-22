عاجل- «أنا مش عارفة أعيش».. السيسى يروى موقفا مع سيدة أسوانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد: سألت السيدة عن عدد أبنائها، فقالت لدى 6 أبناء، لافتا إلى أنه أبلغ السيدة أن الإنفاق على 6 أبناء كثير وصعب، مشيرا إلى أن الزيادة فى الأحوزة العمرانية يحتاج إلى زيادة فرص عمل للشباب.

وأكد الرئيس، أن الأرضى الزراعية هى فرصة عمل متاحة، وعندما تتحول إلى سكن تفقد هذه الميزة، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى التعاون لمواجهة الزيادة السكانية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.