الصحة: إنشاء وتطوير شامل لـ 11 مستشفى بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تطوير وإنشاء 11 مستشفى بمحافظات (الأقصر، سوهاج، الدقهلية، بنى سويف، جنوب سيناء، الجيزة، كفر الشيخ)، خلال الفترة من شهر يونيو الماضى وحتى 16 ديسمبر الجارى، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم، أنه تم إنشاء مستشفى المنصورة التخصصى بمحافظة الدقهلية، بسعة 191 سريرا وبتكلفة 286 مليونا و700 ألف جنيه، ومستشفى برديس بمحافظة سوهاج بسعة 28 سريرا، بتكلفة 66 مليونا و732 ألف جنيه، وتضم المستشفيين أقسام لـ(الطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات، العناية المركزة، المناظير، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية).

وتابع أنه تم عمل تطوير شامل بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسعة 65 سريرا، وتكلفة مالية 326 مليونا و649 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير شامل لـ 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وهم مستشفى الحامول المركزى بقيمة 499 مليونا و749 ألف جنيه، ومستشفى حميات كفر الشيخ بقيمة 38 مليونا و728 ألف جنيه، وحميات مطوبس بقيمة 36 مليونا و937 ألف جنيه، وحميات دسوق بقيمة 32 مليونا و810 آلاف جنيه، ومستشفى صدر كفر الشيخ بقمية 38 مليونا و128 ألف جنيه، لافتًا أن هذه المستشفيات شهدت استحداث الخدمات الطبية فى مختلف الأقسام الطبية.

وأشار إلى أنه جرى تطوير شامل لـ 3 مستشفيات، شملت مستشفى أهناسيا بمحافظة بنى سويف، بسعة 96 سريرا، وتكلفة 300 مليون و197 ألف جنيه، ومستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بسعة 65 سريرا وتكلفة 250 مليون جنيه، ومستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بسعة 100 سرير وبتكلفة بلغت 327 مليونا و872 ألف جنيه، وتتضمن المستشفيات أقسام (استقبال وطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات الجراحية، العناية المركزة، المناظير، غازات طبية، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية، غرف حديثى الولادة، إنعاش، غرف أشعة CT).

ومن جانبه، قال الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى، إن وزارة الصحة والسكان، تحرص على تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال إنشاء مستشفيات كاملة التجهيزات، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الاستمرارية فى أعمال التطوير الشاملة للمستشفيات، واستحداث الخدمات الطبية الجديدة والمتنوعة، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ عل صحتهم، وضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.