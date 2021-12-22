رئيس الوزراء: جار تنفيذ 14 محورا فى الصعيد بتكلفة 23.5 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الصعيد عانى من التهميش لعدة عقود ولم يكن هناك رؤية للتنمية وترتب على ذلك تدنى الخدمات الأساسية والتنموية ، والخدمات الصحية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ 365 كوبرى ونفق وطريق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في محافظات ومدن الصعيد، حيث تم افتتاح طريق الصعيد الغربي، وطريق هضبة أسيوط الذى كان حلما لأهالي أسيوط وأصبح محور تنموي مهم يربط غرب أسيوط بمدينة أسيوط القائمة، فضلا عن إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر لربط شرق وغرب النيل على امتداد المحافظات وجار تنفيذ 14 محور بتكلفة استثمارية تبلغ 23.5 مليار جنيه.
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