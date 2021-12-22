السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط اعتبارا من يوم...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بعدم وجود عربة قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية عام 2021 فإن الهيئة تعمل ليلاً ونهاراً لتحديث إسطول العربات والجرارات بالتوازي مع التطوير المستمر بكافة القطاعات بالهيئة وتنفيذاً لتلك التوجيهات تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالتالي: أولا : اعتبارا من يوم 23/12/2021 1: خط الاسماعيليه / السويس والعكس -تعديل تركيب قطارات 101/104/105/108-102/103/106/107/110/115 بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. ثانيا : اعتبارا من يوم 25/12/2021 1: خط طنطا / السنطة / محلة روح والعكس. - تعديل تركيب قطارات 303/4302/4303/4304 / 4305/4306/ 4307/4308/3409/4310/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4317/4318/4319/4320/4321/522 بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. 2: خط نجع حمادي / الاقصر و العكس - تعديل تركيب قطارات 747/748-745/746/749 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. 3: خط الاقصر / أدفو والعكس - تعديل تركيب قطارات 752/755/758-756/739 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. اعتبارا من يوم 26/12/2021 1 : خط نجع حمادي / الاقصر و العكس - تعديل تركيب قطار 744 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي 2 : خط أدفو / الاقصر والعكس - تعديل تركيب قطار 751 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.

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