الصحة: إنشاء وتطوير شامل لـ 11 مستشفى بتكلفة 2 مليار و186 مليون...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تطوير وإنشاء ١١ مستشفى بمحافظات (الأقصر، سوهاج، الدقهلية، بني سويف، جنوب سيناء، الجيزة، كفر الشيخ)، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إنشاء مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، بسعة 191 سرير، وبتكلفة 286 مليون و700 ألف جنيهًا، ومستشفى برديس بمحافظة سوهاج بسعة 28 سرير، بتكلفة 66 مليون 732 ألف جنيهًا، وتضم المستشفيين أقسام لـ(الطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات، العناية المركزة، المناظير، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية).

وتابع، أنه تم عمل تطوير شامل بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسعة 65 سرير، وتكلفة مالية 326 مليون و649 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى تطوير شامل لـ 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وهم مستشفى الحامول المركزي بقيمة 499 مليون و749 ألف جنيهًا، ومستشفى حميات كفر الشيخ بقيمة 38 مليون و728 ألف جنيهًا، وحميات مطوبس بقيمة 36 مليون و937 ألف جنيهًا، وحميات دسوق بقيمة 32 مليون و810 ألف جنيهًا، ومستشفى صدر كفر الشيخ بقمية 38 مليون و128 ألف جنيهًا، لافتًا أن هذه المستشفيات شهدت استحداث الخدمات الطبية في مختلف الأقسام الطبية.

واستطرد أنه جرى تطوير شامل لـ 3 مستشفيات، شملت مستشفى أهناسيا بمحافظة بني سويف، بسعة 96 سرير، وتكلفة 300 مليون و197 ألف جنيهًا، ومستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بسعة 65 سرير وتكلفة 250 مليون جنيهًا، ومستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بسعة 100 سرير وبتكلفة بلغت 327 مليون و872 ألف جنيهًا، وتتضمن المستشفيات أقسام (استقبال وطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات الجراحية، العناية المركزة، المناظير، غازات طبية، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية، غرف حديثي الولادة، إنعاش، غرف أشعة CT).

ومن جانبه، قال الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، إن وزارة الصحة والسكان، تحرص على تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال إنشاء مستشفيات كاملة التجهيزات، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الاستمرارية في أعمال التطوير الشاملة للمستشفيات، واستحداث الخدمات الطبية الجديدة والمتنوعة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ عل صحتهم، وضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.