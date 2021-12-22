السيسي: أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار فى الصعيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الافتتاحات التي تشهدها محافظات الصعيد اليوم: "النهاردة يوم جميل اوى.. وبقولكم بصراحة.. وهقول حاجة ومحتاج نفكر فيها.. القيمة الاستثمارية على مدار السنوات قبل تولى المسئولية في حدود 30 مليار جنيه في 30 سنة يعنى 900 مليار جنيه واحنا فى 7 سنوات أنفقنا في متوسط التريليون جنيه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: "اللى الدولة بتعلمه ده محاولة للتعويض.. ومش ابدا والله إساءة لحد.. محاولة لتعويض ما فتنا".

وتابع الرئيس السيسى: "الدولة على مدار 30 سنة بتصرف 900 مليار جنيه.. في السبع سنوات تريليون جنيه.. اللى بتصرفه في 7 سنوات أكبر ما تم صرفه فى 30 سنة.. واللى بيتصرف الهدف منه تعويض اللى فات".