رئيس الوزراء: جارٍ تنفيذ 14 محورًا على النيل بالصعيد بتكلفة 23.5 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه جارٍ تنفيذ 14 محورا على النيل بمحافظات الصعيد بتكلفة 23.5 مليار جنيه، مؤكدًا على مضاعفة عدد المحاور المنفذة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولى، أن الدولة وضعت تنمية الصعيد على رأس أولوياتها.

وأشار مدبولى، إلى أنه تم تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه شاملة الخدمات والمرافق بالصعيد.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخري في نطاق إقليم الصعيد.