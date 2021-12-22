الرئيس السيسي يوقع على أول نسخة من وثيقة الإنجازات في 7 سنوات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أول نسخة من الوثيقة التى نفذتها الدولة، وتضم أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر، حيث يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء "إن هذا الكتاب مهم لتوثيق ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في كل ربوع مصر من مشروعات تنموية".

وأضاف أن محافظة أسيوط قلب صعيد مصر، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بافتتاح مجموعة كبرى من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة على مدار سبع سنوات مضت، والتي تستهدف في الأساس تحقيق جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري في صعيد مصر.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجهد الكبير في توثيق المشروعات يستهدف تعريف المواطن المصري وخاصة الشباب بحجم العمل والإنجاز في كل ربوع مصر وليس في مكان واحد فقط.. منوها إلى أن افتتاح مشروعات اليوم يأتي من قلب الصعيد طبقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.