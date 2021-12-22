/667607/النائبة-مايسة-عطوة-لابد-من-تطبيق-قرار-الحد-الأدنى-لأجور-القطاع-الخاص-على-أرض-الواقع

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على أهمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للأجور، حول تطبيق الحد الأدنى للعامين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، اعتبارا من العام الجديد، موضحا أن هذا القرار جاء للارتقاء بالمستوى المعيشى لملايين الأسر والشباب الذين يعملون تحت مظلة القطاع الخاص لسنوات طويلة ويعانون من تدنى الأجور.

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وأوضحت عطوة، فى بيان صادر اليوم، أن زيادة الأجور لموظفى القطاع الخاص يعد بداية عهد جديد للاهتمام بالفئات التى تعمل تحت هذه المظلة، للحصول على كافة مستحقاتهم المادية، مشدة على أهمية متابعة تطبيق القرار فى مؤسسات العمل وضمان تنفيذه على أرض الواقع، حتى يكون القرار ملموسا على العاملين.

وكان المجلس القومي للأجور أعلن بدء تنفيذ القرار المحدد بالحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا اعتبارا من شهر يناير المقبل ليستفيد منه 18 مليون عامل في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.