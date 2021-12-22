/667608/الرئيس-السيسي-يوقع-على-وثيقة-تتضمن-إنجاز-مصر-خلال-7-سنوات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز" والذي يستهدف توثيق مشروعات ضمن فعاليات المؤتمر منذ قليل، وذلك خلال أفتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى بمحافظة أسيوط .

دوت الخليج الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز" وأستمع الرئيس السيسي لتلاوة قرآنية على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتقرير البترول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت 188 ألف وحدة سكنية جديدة من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي في صعيد مصر.

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