في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالارتقاء بحياة المواطنين..ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي

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دوت الخليج

وزير للتعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان: ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي

وجاء قرار ضم فئات جديدة للتأمين الصحي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، وذلك من خلال ضم جميع فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة."

ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي

وأشار الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الفئات التي تم ضمها تشمل المزارعين والفلاحين، وعددهم 6 ملايين و478 ألف، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقي التاكسي والميكروباص، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا، و65 ألف و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، فضلًا عن 33 ألف و157 مواطنا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والممثلين والتشكيلين).

وأضاف ضاحي أنه حرصاً من القيادة السياسة على دعم فئات العمالة غير المنتظمة، فقد تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأوضح ضاحي أن عدد الفئات المستهدف إضافتها لمظلة التأمين الصحيوصلت إلى نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري.