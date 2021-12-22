/667610/بسبب-الملصق-الالكتروني سحب-2783-رخصة-مركبة-خلال-24-ساعة

قامت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بسحب ما يقرب من 2783 رخصة، وذلك بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، إضافة إلى رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع، ويتاتي ذلك من خلال الحملات التي نظمتها الاجهزة المعنية في الأيام الماضية.

دوت الخليج

تجدر الاشارة إلى ان الملصق الإلكتروني، يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، وذلك عن طريق تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

سحب 2783 رخصة مركبة خلال 24 ساعة

وتكمن اهمية الملصق الالكتروني في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، إضافة إلى سيارات المنطقة الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

هذا ويتيح الملصق الإلكتروني حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

تفعيل العقوبات

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت وزارة الداخلية أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما أهابت وزارة الداخلية المواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.