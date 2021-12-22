/667612/غلق-مراكز-دروس-خصوصية-ورفع-كمية-كبيرة-من-الاشغالات-ببني-سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 120 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

غلق مراكز دروس خصوصية ورفع كمية كبيرة من الاشغالات ببني سويف

كان قد شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة بتكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما نفذت الوحدة المحلية حملة لغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة غرب الواسطى لمخالفة التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

تربية بني سويف تنظم ملتقى توظيفي لخريجي الكلية

بدأ الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة إفتتاح الملتقى والهدف منه خلق فرص عمل والتأهيل لسوق العمل ضمن رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية.

وألقى الدكتور عبد الرحمن برعي كلمة، أعرب فيها عن سعادته بحضوره الملتقى بحضور عدداً من أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب الخريجين، مثمناً دور الكلية في إعداد خريجيها وتأهيلهم لسوق العمل، ومحاولة لخلق فرص لهم للتوظيف بالمدارس الخاصة.

وأعرب الدكتور محمد نبيل، رئيس مجلس إدارة مدرسة هابي هوم الخاصة، عن سعادته بتنظيم وحضور الملتقى متقدماً بالشكر لكل القائمين على الملتقى ومرحبا بالتعاون في ضوء التنمية ورؤية مصر 2030.

وفي نهاية الملتقى كرم الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية الطلاب المتفوقين، وحافظي كتاب الله وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط سعادة على وجوه الجميع، والتقطوا الصور التذكارية.