/667613/النائب-هشام-الجاهل-الدولة-نجحت-في-تحويل-شمال-سيناء-من-مأوى-للإرهاب-لساحة-جديدة-للتنمية

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن محافظة شمال سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الدولة نجحت في تحويل أرض الفيروز من مأوى الإرهاب إلى ساحة جديدة للتنمية، مشيدا بالمشروعات التي نجحت القيادة السياسية في تنفيذها وكان أهمها الاهتمام بملف الطرق وتطويرها، بحجم استثمارات بلغ 80 مليون جنيه.

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وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، أن الدولة نفذت شبكة طرق داخلية بطول 6 كيلو مترات، بجانب الطرق التي شهدتها تجمعات شمال سيناء بأطوال 60 كيلو مترا، بجانب الجهود المبذولة في خدمة توصيل الكهرباء للمنازل، حيث نجحت الدولة في توصيل التيار الكهرباء لنحو 100 منزل بتكلفة 5.6 مليون جنيه.

وثيقة تتضمن إنجاز مصر خلال 7 سنوات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز" والذي يستهدف توثيق مشروعات ضمن فعاليات المؤتمر منذ قليل، وذلك خلال أفتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى بمحافظة أسيوط .

وأستمع الرئيس السيسي لتلاوة قرآنية على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتقرير البترول.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت 188 ألف وحدة سكنية جديدة من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي في صعيد مصر.