/667614/ائتلاف-أولياء-الأمور-ترصد-مطالب-طلاب-الدمج-كتب-تناسب-ظروفهم-ونماذج-للأسئلة-وتدريبات

قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك بعض المطالب الخاصة بأولياء أمور طلاب الدمج.

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وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض أولياء أمور طلاب الدمج يناشدون وزارة التربية والتعليم بكتب دراسية تناسب أبنائهم وتدريبات ونماذج إمتحانات، موضحه أنه بالنسبة لطلاب الثانوية بعد نظام الأوبن بوك أصبحت الكتب الخارجية التي يستعين بها أولياء الأمور بهذا النظام، في حين طالب الدمج يمتحن بالنظام القديم، وبالتالي لا يجدوا أى مصادر أسئلة ولا تدريب الطالب على أسئلة الإمتحان، بحسب قولهم.

ائتلاف أولياء الأمور ترصد مطالب طلاب الدمج: كتب تناسب ظروفهم ونماذج للأسئلة وتدريبات

وناشدت عبير وزارة التربية والتعليم، بالنظر في مطالب أولياء أمور طلاب الدمج، والاستجابة لها، وتوفير كتب ونماذج وتدريبات للإمتحانات تناسب ظروفهم، حتي يتماشي مع مجهودات وإهتمام القيادة السياسية بهذه الفئات.

تجدر الاشارة إلى ان عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، قالت إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد مكانة وقيمة مصر العلمية بين الدول.

دوت الخليج

ائتلاف أولياء الأمور: مصر تسير بخطى سريعة نحو التقدم

وأضافت عبير أحمد، أن مصر تسير بخطي سريعة نحو التقدم والإزدهار في كافة المجالات، وعلي رأسها تطور وضع مصر التعليمي بين الدول العالمية، لافته حجم الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لنجاح هذا الملف الهام ووضعه في اولي أولويات الدولة المصرية.

أمهات مصر: لدينا جامعات عالمية تقدم خريجين وتعليم عالي الجودة

وأوضحت عبير أحمد، أن بدأت من أكثر من عامين في وضع نظام تعليمي جديد لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، واصبحت لدينا جامعات عالمية تقدم خريجين وتعليم عالي الجودة وتخصصات يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي.

ويواصل المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعالياته لليوم الثاني علي التوالي، بمشاركة العديد من دول وجامعات العالم المرموقة.