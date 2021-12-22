/667615/محافظ-البحيرة-يتفقد-أعمال-تطوير-عددا-من-شوارع-وميادين-دمنهور-صور

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم بجولة تفقدية للوقوف على أعمال تطوير عددا من شوارع وميادين دمنهور، رافقه خلالها المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد و كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس سيد مرعي مدير مشروع الرصف الإنتاجي، المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق، ود وليد الشرمة وأ السيد القفاص أعضاء مجلس الشيوخ .

حيث تابع المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بداية من مستشفى دمنهور العام وحتى ميدان الساعة بطول ١.٧ كم فى كلا الإتجاهين، وتشمل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب الأنترلوك والتشجير والإنارة ومراجعة المرافق . حيث تشمل الأعمال تنسيق وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير، كما قام اللواء المحافظ بتفقد شارع عبد السلام الشاذلي ومتفرعاته. محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير عددا من شوارع وميادين دمنهور هذا وقد شدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها . مؤكداً على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية . حيث شهدت البحيرة تطوير ورصف أكثر من ١٠٠٠ طريق بين المراكز والقري وتوابعها بتكلفة تتجاوز مليار جنية خلال عامين فقط

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