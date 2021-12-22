رسمياً عمر هريدي أول المترشحين على مقعد رئاسة مجلس إدارة الزمالك

/667617/رسميا-عمر-هريدي-أول-المترشحين-على-مقعد-رئاسة-مجلس-إدارة-الزمالك

تقدم عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك المحامي عمر هريدي، بأوراقه لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، في الساعات الأولى من فتح باب الترشح لإنتخابات الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء عمر هريدي بأول المتقدمين بأوراقة لمقعد رئاسة مجلس إدارة الزمالك، لدورة 2021/2025، والتي تنطلق فاعليت التصويت في يناير القادم.

موعد انتخابات الزمالك

وتنطلق فاعلية التصويت لإنتخابات مجلس إدارة الزمالك في 20 يناير القادم، حتى 22 من نفس الشهر والتي أعلنها في وقت سابق مرتضى منصور، فور عودته لرئاسة الزمالك في مطلع الشهر الجاري.

وابتعد المحامي الشهير عمر هريدي عن الظهور داخل المشهد الزمالك اوي في الفترات السابقة منذا إن كان عضو في مجلس الإدارة، ولكن ظل أمام الجماهير درع وسيف الكيان في كل مناسبة وظهور مدافعا عن حقوقه وواجباته أمام الجماهير البيضاء .

ويشغل عمر هريدي منصب رئيس اتحاد الدراجات النارية، وكان هريدي صاحب الفضل الأكبر في إعادة هاني العتال إلى انتخابات الزمالك من جديد .

وبسبب أزماته دائما مع مسؤولو كرة القدم في مصر بسبب الدفاع عن حقوق الزمالك تكونت شعبية المحامي الشهير في قلوب الجماهير البيضاء حيث دخل في صدامات مع الوزير العامري فاروق بعد اتهامه بالتحيز للأهلي ومرتضي منصور .

وفتح الزمالك باب الترشح رسمياً اليوم على انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء امس الثلاثاء.

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.