/667620/نيابة-طهطا-تأمر-بحبس-تشكيل-عصابي- بحوزته-كيلو-و-نصف-شابو-و-هيروين-و-حشيش-في-سوهاج

أمر المستشار علاء السيد رئيس نيابة مركز طهطا و المستشار احمد صلاح مدير نيابة مركز طهطا، حبس متهمان، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو و الهيروين القاتل و الحشيش على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة، وامرت النيابة بأرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

بداية الواقعة

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام تاجران بترويج المخدرات وحيازتهم لها.

عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد سلام وكيل القسم، والرائد موسى القاضي رئيس مباحث طهطا، والرائد محمد دياب معاون المركز، قامت حملة لضبط مروجي المخدرات .

نتائج الحملة

اسفر ذلك عن ضبط تاجر المخدرات" السيد. خ " ٤7 عام، عامل، و" عمر. خ" ٣4عام، عاطل و مقيمان فى قرية الصوامعة غرب مركز طهطا سوهاج يقومان بالإتجار بالمخدرات و ضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن ١٥٠٠ جرام" كيلو و نصف" تقريبا و عدد ٥١ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٥٠ جرام تقريبا، طربة " فرش "و ١٥ قطعة لمخدر الحشيش وزن ١٥٠ جرام، و٢ هاتفين محمول شخصي .

تم التحفظ على المتهمان و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز طهطا سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مفيش شبهة .. وفاة شاب أثناء نومة في سوهاج

توفي شاب في بداية عقدة الثالث إثناء نومة متأثرا بحالة اغماء وفقدان للوعي يعانى من تشنجات وحساسية على الصدر وتم نقل الجثة الى المستشفى.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جهينة بوصل المدعو" عمر ش ع ا"21 عام عامل ويقيم دائرة مركز جهينه الغربية " جثة هامدة " إلى المستشفي المركزي .

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز وافادا كل من والدته "نجلاء خ ا ا " 44 عام ربة منزل و جدته لوالده " صديقه ع ا م" 87 عام ربة منزل، وعمه "أحمد ع ا م" 43 عام عامل ويقيمون بذات الناحية بأن المذكور معتاد المبيت بمنزل جدته الكائن بذات الناحية وحال نومه حدثت له حالة إغماء وفقدان للوعي وقاموا بنقله للمستشفي وأضافت الأولي بأن نجلها يعاني من حساسية الصدر وتشنجات عصبية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلي توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.