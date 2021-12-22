/667621/بجائزة-قيمتها-نصف-مليون-جنيه-انطلاق-أولى-حلقات-برنامج-الفرصة-للإعلامية-لميس-الحديدي-اليوم

يشهد اليوم الأربعاء انطلاق أولى حلقات برنامج الفرصة وذلك في تمام الساعة 9.30 مساء، وهو من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة on.

دوت الخليج

وقالت لميس الحديدي، إن هذا البرنامج سيتم التعرف من خلاله التعرف على الافكار والحلول، كما أن الفائز في الحلقة النهائية سيحصل على جائزة قيمتها نصف مليون جنيه.

انطلاق أولى حلقات برنامج الفرصة للإعلامية لميس الحديدي اليوم

واختتمت الإعلامية لميس الحديدى أن برنامج الفرصة هو برنامج الفرص الكبيرة والمهمة.

وأوضحت الإعلامية لميس الحديبدى أنه في كل حلقة من برامج الفرصة في كلمة أخيرة الفائز فيها سيحصل على 100 ألف جنيه، وذلك عن كل حلقة مقدمة من إحدى الشركات العقارية.

جوائز البرنامج

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي أن ذلك سيكون بالاضافة إلى جوائز أخرى مقدمة من الشركاء، قائلة:” كل شوية هنكشف عن مفاجآت للشباب اللي مشارك في مسابقة الفرصة حيث إن شركة إنرشيا كانت شركة ناشئة وأصبحت من كبرى الشركات”.