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دوت الخليج

الطيران المدني تنفي شائعة انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي، مُشددةً على انتظام تدفق المياه بجميع منشآت المطار بالكامل طبقًا للمعدلات الطبيعية، دون وجود أي انقطاعات، مُؤكدةً أن هناك عمليات متابعة دورية لجميع مرافق البنية التحتية بما فيها من خطوط وشبكات المياه بالمطار تجنباً لحدوث أية مشكلات، مُهيبةً بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.