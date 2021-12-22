/667623/نجاح-عملية-ترقيع-طبلة-الأذن-بإستخدام-المنظار-الجراحى-لطفل-بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بجهود ونجاح طاقم فريق الأنف والأذن بمستشفى الاطفال التخصصي بدمسنا بأبو حمص بإجراء سلسلة من حالات ترقيع طبلة الأذن بإستخدام المنظار الجراحى دون اللجوء إلى فتح جراحى لطفل.

حيث قام فريق الأنف والأذن بالمستشفى برئاسة الدكتور أحمد هشام جلال مدرس الأنف و الأذن بجامعة الإسكندرية والدكتور محمد النجار رئيس قسم الا نف والاذن بالمستشفى بإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة ود حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة والدكتور إيهاب بركات مدير المستشفى ويرصد دوت الخليج التفاصيل. نجاح عملية ترقيع طبلة الأذن بإستخدام المنظار الجراحى لطفل بالبحيرة وأعرب اللواء هشام آمنة عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية ولإدارة المستشفى تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين. مؤكداً على حرص الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الإنتظار وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري .

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