الرئيس السيسي: مفيش بطاقة تموين لاكتر من شخصين

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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشاريع القومية والتنموية المنفذة فى أسيوط،

الرئيس السيسي:الدولة تقوم باستصلاح الأراضي الزراعية بتكلفة تتجاوز مليارات الجنيهات دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية ما جاء بشأن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشاريع القومية المنفذة. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" إن البناء على الأراضي الزارعية يستنزف ثروات الدولة ويهدرها، فى إشارة منه إلى حالة الحزف على المساحات الزراعية". الرئيس السيسي: لن يتم عمل بطاقات تموين لأكثر من فردين وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" الأراضي الزراعية تمثل فرصة عمل حقيقية ولابد من الحفاظ عليها". واستكمل الرئيس السيسي، حديثه قائلًا:" المدن الجديدة والجمتعات العمرانية يتم تنفيذها وفق رؤية تنموية متكاملة". وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية. وتطرق حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسألة بطاقات التموين التى يتم إصدارها للمواليد الجدد، قائلًا:" لن يتم عمل بطاقات التموين لأكثر من فردين".

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