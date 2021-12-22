/667626/جامعه-دمنهور-ضمن-العشر-الأوائل-في-مجال-الطب-البيطري

حصلت جامعة دمنهور تحت برئاسة الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث وإشراف الأستاذ الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى، ولأول مره ضمن علي الترتيب العشر الأوائل وضمن أفضل 100 - 150 جامعة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الطب البيطري في أقوى تصنيف للجامعات المصرية ( تصنيف شنغهاي 2021 ) وذلك فى أحدث تصنيف للأبحاث العلميه والنشر الدولى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جامعه دمنهور ضمن العشر الأوائل في مجال الطب البيطري

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاى يعتمد على مجموعة من المعايير لترتيب المؤسسات التعليمية وتشمل:

١- جودة التعليم وتتمثل في عدد الخريجين الحاصلين على جوائز علمية قيمة.

٢- جودة عضو هيئة التدريس وتتمثل في إعداد الحاصلين على جوائز علمية قيمة و المدرجين ضمن قائمة الباحثين العالميين الأعلى إستشهادا بأبحاثهم.

٣- المخرجات البحثية وتتمثل في عدد الابحاث العلمية المنشورة في دوريات علمية عالمية على Web of Science.

ووجه الدكتور عبد الحميد التهنئة لأسرة كلية الطب البيطرى من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين فى مجال العلوم البيطرية لهذا التميز.

الكشف على ١٦١٤مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بقرية البريجات بمركز كوم حمادة

على جانب أخر نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات خلال يومين بقرية البريجات بمركز كوم حمادة، أسفرت عن الكشف على ١٦١٤مواطناً من أهالي القرية .

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و تم خلالها الكشف على ٤٠٦ حالة باطنة - ٢٦٣جراحة - ٥١٨ حالة أطفال - ٣٦ تنظيم الأسرة - النساء والتوليد ١٥٠ حالة - ١٥٥ حالة مسالك - ٦٨ حالة أسنان ، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة .