السيسى: تقبل أهل الصعيد الانتقال للمناطق العمرانية الجديدة التحدى الأهم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحدي الأهم هو تقبل أهل الصعيد للانتقال للمناطق العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التحدى ليس للحكومة وحدها بل لأهالينا فى الصعيد.





وأشار السيسى خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، إلى أنه لا بد من خلق فرص عمل بالتوازى مع إنشاء المناطق العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن القيمة الاستثمارية للدولة خلال الفترات السابقة كانت فى حدود 30 مليار جنيه، وما ننفذه من مشروعات فى الدولة الآن هو محاولة لتعويض ما فاتنا من تنمية حقيقية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.