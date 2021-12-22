عاجل- السيسى يؤكد ضرورة رفع الوعى بخطورة البناء على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تعقيب الرئيس السيسى اليوم الأربعاء على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكريرالبترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وقال الرئيس السيسى: "إننا يمكن أن نبنى المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن فى ثقافة أهالينا فى الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذى أقيم على الأراضى الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التى يحصلون عليها فى تلك المدن أو فوق الأراضى الزراعية "، معتبرا أن ذلك هو التحدى الذى يجب أن نركز عليه.

وأضاف " أنه تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عاما الماضية رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوى لتلك المحافظات "، موجها حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا قائلا:" إن المياه بجواركم ولايتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوى تقدر بملايين الجنيهات "، لافتا إلى أن ذلك التحدى لايخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية كالمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها.

وشدد الرئيس على أن زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن يتواكب مع توفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه عقب زيارته لأسوان فى أعقاب السيول قالت له إحدى السيدات "إنها لاتستطيع أن تتحمل تكاليف المعيشة لأن لديها 6 أولاد".

وضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكانى والحفاظ على الرقعة الزراعية،مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان فى ثقافة التعدى على الأراضى الزراعية وثقافة النمو السكانى.

وقال السيسى "إن أراض زراعية جديدة ستضاف إلى الرقعة الزراعية،لكن التحدى يكمن فى ترك السكان للتجمعات الحالية والتوجه إلى المجتمعات الحديثة"، لافتا إلى أنه تم انفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لغياب التنمية والاستثمار وتعويض ما لم يتحقق على مدار تلك السنوات.

وأضاف أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات التى نتحدث فيها هو استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعى تجاه قضايانا ومنها قضية الزيادة السكانية وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا.

وأشار إلى أن التوسع العمرانى وإقامة المدن الجديدة يحتاج إلى تكلفة مالية عالية، كما أن البناء على الأراضى الزراعية يضيع الكثير من الفرص على الشخص نفسه وعلى البلد، مضيفا " إذا كان الناس مستوعبين لهذا الأمر وراضين به، أنا سأقدره، ولكنى أعلم أنهم فى النهاية لن يستطيعوا العيش بهذه الطريقة وسيتهموا الدولة بالتقصير وربما يقومون بالتصعيد ".

وشدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية وأن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين فى إطار من المعادلة الصعبة التى نتحدث فيها دائما ونكررها لتصل الرسالة لنا جميعا.

وضرب الرئيس مثلا بـ"مبادرة حياة كريمة" التى تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية فى ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه فى ظل المعدلات السكانية الحالية فإن "مبادرة حياة كريمة " ستحتاج إلى امتداد مستقبلى فى كافة القطاعات من مدارس ومياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية وغيرها وبالتالى سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التى لم يكن مخططا لها.