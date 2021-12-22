عاجل- السيسى: ثقافة النمو السكانى لدى المواطن لابد أن تتغير

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن ما ننفذه من مشروعات فى الدولة حاليا هو محاولة لتعويض ما فاتنا من فرص التنمية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لابد من خلق فرص عمل بالتوازى مع إنشاء المناطق العمرانية الجديدة.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، أن ثقافة البناء على الأراضى الزراعية لابد من مواجهتها، وثقافة النمو السكانى لابد أن تتغير لدى المواطن، ولابد أن نرى الصورة كاملة للوصول لأرضية فهم مشتركة بين الحكومة والمواطنين. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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