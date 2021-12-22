الحكومة تنفى انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدنى، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولى، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الطيران المدنى، ونفت تلك الأنباء. وأكدت الوزراة، أنه لا صحة لانقطاع المياه بمطار القاهرة الدولى، مُشددةً على انتظام تدفق المياه بجميع منشآت المطار بالكامل طبقًا للمعدلات الطبيعية، دون وجود أى انقطاعات. واوضحت أن هناك عمليات متابعة دورية لجميع مرافق البنية التحتية بما فيها من خطوط وشبكات المياه بالمطار تجنباً لحدوث أية مشكلات، مُهيبةً بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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