عاجل.. السيسى: استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، أن الدولة تتحرك لكى تضيف إلى الرقعة الزراعية، لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصرى، لافتا إلى أن استصلاح فدان الأراضى للزراعة يكلف الدولة ما يقرب من 300 ألف جنيه.

وأشار الرئيس إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة هدفها مواجهة النمو السكانى والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.