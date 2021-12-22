عاجل- السيسى يفتتح عددا من المشروعات التنموية بالصعيد عبر الفيديوكونفرانس

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، عددا من المشروعات التنموية بالصعيد عبر الفيديوكونفرانس، إذ افتتح محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، ومحطة صرف صحي بالفيوم، وتوسعات محطة مياه دشنا.





وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، ضرورة رفع الوعى والثقافة بخطورة البناء على الأراضى الزراعية فى كل ربوع مصر، منبها إلى "أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضى".

وقال الرئيس السيسى: "إننا يمكن أن نبنى المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن فى ثقافة أهالينا فى الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذى أقيم على الأراضى الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التى يحصلون عليها فى تلك المدن أو فوق الأراضى الزراعية "، معتبرا أن ذلك هو التحدى الذى يجب أن نركز عليه.

وأضاف " أنه تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عاما الماضية رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوى لتلك المحافظات "، موجها حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا قائلا:" إن المياه بجواركم ولايتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوى تقدر بملايين الجنيهات "، لافتا إلى أن ذلك التحدى لايخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية كالمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها.