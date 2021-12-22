1.1 تريليون جنيه.. تنمية الصعيد الشاملة (الخريطة الكاملة)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أحد أهم المشروعات التنموية بالصعيد هو مشروع أكبر مزرعة بالعالم لإنتاج التمور، مشيرًا إلى أن صعيد مصر الأكثر استهدافا ضمن المبادرات الرئاسية.





وأضاف مدبولى، فى كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ثلثى الاستثمارات يتم ضخها فى مشروعات تنمية الصعيد فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم إدارج كل محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

ولفت مدبولى إلى أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بصعيد مصر تم إنشاء وتطوير 63 من المستشفيات فى الصعيد، مضيفًا أنه لدينا خطة واضحة من خلال حياة كريمة لتغيير وجه الحياة فى قرى الصعيد، مشيرا إلى أن قيمة الدعم النقدى فى مشروع "تكافل وكرامة" بصعيد مصر تجاوزت 48 مليار جنيه.

تابع: "الدولة سعت إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية للمناطق الأولى بالرعاية، إذ تم الانتهاء من تطوير كل المناطق السكنية غير الآمنة بمحافظات الصعيد، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى".

وأشار إلى أن مشروعات توفير مياه الشرب ورفع نسب تغطية الصرف الصحى بصعيد مصر بلغت تكلفتها 45 مليار جنيه، مؤكدًا أن محافظات الصعيد، وخصوصًا أسوان، حظيت بواحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة ـ محطة بنبان، وأن الدولة ركزت على محور بناء وتنمية الإنسان فى صعيد مصر.

ولفت إلى أنه جرى العمل على تطوير البنية التحتية وتنمية وتطوير الإنسان بصعيد مصر، وجرى ضخ 1.1 تريليون جنيه مصرى خلال الـ 7 سنوات الماضية لتنمية الصعيد، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت 535 مليار جنيه من خلال شركات القطاع الخاص بصعيد مصر.

وقال مدبولى إنه جرت مضاعفة عدد المحاور المنفذة على النيل بصعيد مصر، لربط القطاع الغربى بالشرقى وتحقيق التنمية المتكاملة، كما جرى تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه شاملة الخدمات والمرافق بصعيد مصر.