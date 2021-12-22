عاجل.. السيسى: لا أفكر إلا فى الحفاظ على الدولة المصرية من الهدم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، إنه كمسؤول لا يفكر إلا فى الحفاظ على الدولة المصرية من الهدم، متابعا أن الذى يتم العمل عليه من مشروعات يهدف إلى توفير الرخاء للمواطن المصرى.

وأشار الرئيس، إلى أن مشروعات حياة كريمة التى يجرى العمل عليها خلال 3 سنوات، ستحتاج إلى توسعة مستقبلية مع زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومحطات مياه وكهرباء.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.