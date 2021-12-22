مصر للطيران تطلق خدمة جديدة لعملائها من الشركات والمؤسسات

فى ضوء اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بتقديم الخدمات والمميزات لعملائها من مختلف الشرائح سواء من الأفراد أو الشركات لجعل تجارب سفرهم أكثر راحة واستفادة، أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران مصر للطيران عن إطلاق ميزة جديدة لعملاء مصرللطيران من الشركات و المؤسسات (Corporate Plus Program) ضمن برنامج المسافر الدائم للشركة EGYPTAIR Plus.

وتوفر هذه الخدمة الجديدة لعملاء مصر للطيران من الشركات وهي إمكانية الحصول على أميال سفر على رحلات مصر للطيران تُمنح لصالح الشركات من خلال سفر موظفيها، ومن ثم يمكن للشركات تجميع وإستخدام هذه الاميال في إصدار تذاكر طيران أو تعلية درجة السفر سواء على رحلات مصرللطيران أو رحلات تحالف ستار أو شراء وزن اضافى على رحلات مصرللطيران وغيرها من المميزات التي يوفرها برنامج المسافر الدائم " .

وأضاف الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص مصر للطيران علي تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين حيث يسعدنا دائما استقبالهم علي متن رحلات الناقل الوطني الي مايقرب من ٧٠ وجهة حول العالم فضلا عن الاستفادة من عضويتنا في تحالف ستار العالمي الذي يصل الي ١٣٠٠ مطار في ١٩٣ دولة حول العالم .

هذا وعقدت مصر للطيران جلسة تعريفية في إطار التواصل المباشر مع عملائها من الشركات والمؤسسات، للتعريف بالبرنامج الجديد وقد حضر الجلسة الطيار/ محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ/ محمد وائل الدمرداش رئيس قطاع الشئون التجارية وعدد من مسئولي شركة مصر للطيران.

و للانضمام لبرنامج خدمة العملاء للشركات يرجى الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أى محمول او 090070000 من اى خط ارضى وطلب التحويل إلى خدمة عملاء الشركات أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة مبيعات الشركات [email protected]