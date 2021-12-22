وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ(46) للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

فى إطار جهود القوات المسلحة للتوعية وزيادة المعرفة لدى المرشحين للعمل فى مجال التمثيل ‏الدبلوماسى العسكرى وتأهيلهم للعمل كملحقين عسكريين بالخارج ،إلتقى الدكتور خالد العنانى وزير ‏السياحة والآثار بأعضاء الدورة الـ(46) من المرشحين للعمل كملحقين عسكريين بالخارج ‏وزوجاتهم .‏

حيث بدأ اللقاء بكلمة للدكتور ‏‎/‎‏ خالد العنانى وزير السياحة والآثار رحب خلالها بالحضور من ‏الملحقين العسكريين وزوجاتهم ، مثمناً الدور الهام الذى يقومون به لتحسين الصورة الذهنية لمصر ‏فى الخارج وتعريف العالم بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية المتميزة .‏

كما قدم الدكتور ‏‎/‎‏ خالد العنانى عرضاً تقديمياً إستعرض خلاله جهود وزارة السياحة والآثار خلال ‏الفترة الماضية ومنها فى مجال الحفائر والإكتشافات الأثرية، ومشروعات ترميم الآثار، وتطوير ‏وبناء المتاحف ، وإسترداد الآثار المهربة ، وتطوير المناطق السياحية والأثرية فى مصر ، مشيراً ‏إلى أنه هناك إهتمام وشغف كبير حول العالم بالحضارة المصرية القديمة، مؤكداً على أهمية إقامة ‏الإحتفاليات الأثرية القومية والذى من شأنه أن يسلط الضوء على مقومات مصر السياحية ‏والأثرية ويلفت إنتباه العالم إلى الحضارة المصرية العريقة .‏

يأتى اللقاء فى إطار سعى القوات المسلحة لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل ‏بالسلك الدبلوماسى العسكرى ونقل الخبرات المختلفة لهم والتى من شأنها مساعدتهم على تنفيذ ‏مهامهم بكفاءة وإقتدار .‏