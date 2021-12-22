الرئيس السيسي: لن يتم إصدار بطاقات تموينية جديدة وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لن تتم إضافة أفراد ببطاقات التموين لأكثر من فردين، مؤكدًا أنه لن يتم أيضًا إصدار بطاقات جديدة وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق سبب تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية وهذا غير موجود في أي دولة في العالم.

وتساءل الرئيس: كيف يتم الإنفاق على متزوج جديد، والدولة في حاجة إلى هذه الأموال لإنشاء مشروعات تنموية؟ مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يذهب إلى خدمات ومشروعات تحقق صالح جميع المصريين.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير التموين بتنفيذ هذا الشأن.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.