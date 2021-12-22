/667628/التضامن-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-الهيئة-القبطية-الإنجيلية-لرعاية-الأطفال-بلامأوى

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للتعاون المشترك بينهما في مجال حماية ورعاية الأطفال بلامأوى في إطار برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي .

دوت الخليج

توقيع بروتوكول تعاون بين البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي مع الهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية الأطفال

ويستهدف البروتوكول تفعيل الشراكة بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف إلى تحقيق مصلحة الاطفال بلامأوي وفي وضعية الشارع أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةـ عن طريق تمكينهم من الوصول لحقوقهم الصحية والتعليمية وتطوير مهاراتهم الحرفية وإعادة تأهيلهم لادمجاهم في أنشطة الحياة المجتمعية.

وأكد البرنامج أنه يدعم مبدأ الشراكة وتضافر الجهود والمساهمات من المجتمع المدني لتحقيق الحماية والرعاية للاطفال بلامأوي، حيث يتضمن البروتوكول تدريب العاملين والأطفال وذلك بالتنسيق داخل مجتمعات العمل وتوفير خدمات للاطفال بلامأوي ومن المقرر أن يتم مساعدة مؤسسات رعاية الأطفال بلامأوي.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ برنامجا للقضاء على ظاهرة الاطفال بلامأوى في ١٤ محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الاطفال فضلًا عن انتشار ١٧ وحدة متنقلة تسير في مختلف الشوارع من خلال فريق مدرب للتعامل مع الاطفال والكبار بلامأوى. وطالب البرنامج بضرورة ابلاغ المواطنين عن حالات التي يجدونها علي الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.