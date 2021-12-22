حصاد 2021 التليفزيوني برؤية الناقد كمال القاضي..«المسلسلات السياسية تكتسح قائمة الأفضل»..خاص

/667629/حصاد-2021-التليفزيوني-برؤية-الناقد-كمال-القاضيالمسلسلات-السياسية-تكتسح-قائمة-الأفضلخاص

لم تخلوا الدراما التليفيزيونة لعام 2021، من الإشادات، بعد أن اتحد المخرجون والمولفون لإخراج كل طاقتهم في مسلسلاتهم التي عرضت على مدار هذا العام، سواء في ظل المنافسة الرمضانية التي لم يكن لها مثيل هذا العام، أو في الأعمال التي تم عرضها خارج السباق الرمضاني، وكانت حديث السوشيال ميديا لفترات طويلة حتى الأن منها مسلسل “إلا أنا2”، ومسلسل “ليه لأ”، ومسلسل “موضوع عائلي”، وغيرهم.

واستعان موقع دوت الخليج بالناقد كمال القاضي، ليضع لنا خلفية قصيرة عن الحصاد التليفزيوني لعام 2021، وتوضيح رأيه في أفضل الأعمال من جهة، وأسوأها من الجهة الأخرى.

المسلسلات السياسية تكتسح قائمة الأفضل

وقال كمال القاضي، في حوار خاص لموقع دوت الخليج: “حظى عام ٢٠٢١ بعدد كبير من المسلسلات التي لا بأس بها”.

وأضاف مشيرًا إلى بعض المسلسلات السياسية التي رأها الأفضل خلال عام 2021، فقال: “كان الأفضل بينهم مسلسل الإختيار الذي نجح في تقديم صورة واقعية صادقة لبشاعة الإرهاب موثقة تماما ولا تقبل الشك أو الجدل فلمسلسل تضمن مشاهد تسجيلية حية مكملة للمشاهد الدرامية “.

مسلسل هجمة مرتدة

ووضع الناقد كمال القاضي مسلسل “هجمة مرتدة” أيضًا ضمن قائمة أفضل مسلسلات لعام 2021، فأضاف: “من المسلسلات المهمة أيضا هجمة مرتدة الذي أظهر الجهود المضنية لجهاز المخابرات المصرية وقدم دروسا في الوطنية بخلاف براعة الكتابة والإخراج والأداء التمثيلي لكل الأبطال”.

أسوأ المسلسلات لعام 2011

ووقع الإختيار على كلا من مسلسل “لحم غزال”، للفنانة غادة عبد الرازق، ومسلسل “ملوك الجدعنة”، للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، اذ قال كمال القاضي، في حواره مع دوت الخليج: “والأسوأ من المسلسلات كان متمثلا في أحداث مسلسل لحم غزال ومسلسل ملوك الجدعنة ، حيث العشوائية في الكتابة والإخراج واضحة كل الوضوح “.

قصة مسلسل ملوك الجدعنة

وكان قد شارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب عمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.