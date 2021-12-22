/667632/اتصالات-الشيوخ-تطالب-بإعداد-برامج-تدريبية-للطلاب-في-مهارات-التكنولوجيا-خلال-أجازة-نصف-العام

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باستغلال أجازة نصف العام في إعداد برامج تدريبية لطلاب الجامعات في مهارات التكنولوجيا.

دوت الخليج يرصد تعليق اتصالات الشيوخ على تدريب الطلاب فى إجازة نصف العام

إجازة نصف العام

وأكد توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أهمية إكتساب الشباب وخريجى الجامعات، مختلف مهارات التكنولوجيا، لاسيما في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلي أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من مقومات العمل في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذى يتطلب اكتساب الخريجين لتلك المهارات حتي يتمكنوا من مواكبة سوق العمل داخليا وخارجيا.

واقترح عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قيام وزارتي التعليم العالي و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق فيما بينهم، لإعداد تلك البرامج التدريبية للطلاب في فترة إجازة نصف العام، والتى تستهدف استغلال وقت الطلاب خلال فترة الأجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم فى التكنولوجيا.

وأضاف النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، يمكن إعداد برامج تدريبية متنوعة، تتماشى مع مختلف التخصصات بالجامعات، مشيرا إلي ان التحديات الحالية في سوق العمل ضرورة تأهيل الخريجين جيدا علي مستوى التكنولوجيا وأيضا اللغات الأجنبية.