/667630/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-الرجاء-المغربي-بالسوبر-الإفريقي

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي في الساعة السابعة مساء في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية بالدوحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السابعة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في لقاء نهائي السوبر الإفريقي.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم بكل قوته وكامل لاعبيه، والتي من المتوقع ان يدخل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، بدر بانون، حمدي فتحي

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، اليو ديانج، علي معلول

خط الهجوم: محمد مجدي “أفشة”، بيرسي تاو، محمد شريف

حصل الأهلي على بطولة السوبر الإفريقي 7 مرات، أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، و2021، ويسعى الفارس الأحمر إلى التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي، على قناة بي إن سبورت اتش دي 1، بتعليق صوتي الدولي التونسي رؤوف خليف، فيما تنقل قنواة الكأس المباراة على قناة الكأس اتش دي 3 بتعليق صوتي رؤوف خليف أيضاً.

وحقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير القادم، وتقام البطولة هذا العام بالإمارات.

وتبدأ البطولة يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.