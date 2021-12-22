/667633/أحمد-نشأت-منصور-مشروعات-الرئيس-السيسي-العملاقة-بالصعيد-ترقى-بعصر-الجمهورية-الجديدة

ثمن النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع الصعيد، وذلك خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، والتي تأتي ضمن جولة موسعة سوف يتم عملها من قبل القيادة السياسية تستمر لمدة اسبوع كامل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

دوت الخليج

وقال النائب أحمد نشات منصور في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تاتي في اطار السياسة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

أحمد نشأت منصور: مشروعات الرئيس السيسي العملاقة بالصعيد ترقى بعصر الجمهورية الجديدة

وتطرق النائب أحمد نشأت منصور في حديثه إلى اهمية مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دور كبير في الارتقاء بقرى الصعد، منذ توليها حكم البلاد، والتى تستهدف الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مثمنا الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة والتى استهدفت تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم.

ونوه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن زيارة الرئيس السيسي تعكس إرادة الدولة الحقيقية لتنمية الصعيد والذي شهد اهتمام غير مسبوق، حيث تم النظر إلى كل المشاكل المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي، و المرافق الأساسية، وشبكات الطرق. ونوه منصور أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه عن ثقافة البناء على الأراضى الزراعية، وزيادة النمو السكاني، والتي يجب تغيرها ومواجهتا لان تاثيرها على التنمية خطير جدا.

حياة جديدة لأهل الصعيد

ولفت النائب أحمد نشأت منصور أن الرئيس السيسي استطاع أن يخلق حياة جديدة لأهل الصعيد، عن طريق إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، الأمر الذي يجعلها مستقبلة للعمال ويغير الأفكار السائدة عليها بأنها منطقة طاردة للعمالة.