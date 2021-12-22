/667635/عمرو-عكاشة-ما-حدث-في-الصعيد-خلال-الـ7-سنوات-الماضية-لم-يحدث-من-قبل

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية الجديدة في الصعيد، لافتا أن ما حدث في الصعيد خلال الـ7 سنوات الماضية لم يحدث من قبل.

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وأضاف عكاشة، في بيان له، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بصعيد مصر في مختلف المجالات بعد سنوات من المعاناة والتهميش، مؤكدا أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في توفير كافة الخدمات.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس السيسي، بشأن ضرورة مواجهة ثقافة البناء علي الأراضي الزراعية، لافتا أن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية الخصبة تهديد حقيقي لأمن مصر الغذائي.

وأكد عكاشة، علي أن البناء على الأراضي الزراعية يتسبب في الكثير من المشكلات أهمها ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، فضلا عن القضاء علي فرص العمل، مشيرا إلي أن السنوات الماضية شهدت زيادة في التعديات علي الأراضي الزراعية الأمر الذي أدي إلي تقليص مساحة الأراضي الزراعية في ظل مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم الجهود التنموية.

الرئيس السيسي:التعدي علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمحافظات الصعيد، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل بالريف، مشددا علي ضروروة مواجهة ثقافة البناء علي الأراضي الزراعية.

وقع الرئيس السيسي على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز" والذي يستهدف توثيق مشروعات ضمن فعاليات المؤتمر منذ قليل، وذلك خلال أفتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى بمحافظة أسيوط .

وأستمع الرئيس السيسي لتلاوة قرآنية على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتقرير البترول.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت 188 ألف وحدة سكنية جديدة من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي في صعيد مصر.