عاجل- رياح وأمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الهيئة، يتوقع أن يكون طقس الغد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الغد

ومن المتوقع أن يشهد طقس الغد الظواهر الجوية التالية:

شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 50%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أمطار

فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20%) على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

درجات الحرارة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

الاسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الاسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 16 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بنى سويف 17 08

المنيا 17 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

ادفو 22 10

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 09

شلاتين 26 15

ابو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16