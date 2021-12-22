افتتحها السيسى.. أهم المعلومات عن محطة مياه أبو قرقاص فى المنيا

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، محطة مياه شرب مدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، والتى تعد أحد أهم وأكبر المحطات على مستوى الصعيد بتكلفة 885 مليون جنيه.





بدأت المحطة العمل بتشغيل جزئى بطاقة 102 / 204 آلاف م3/ يوم، ويضم المشروع مأخذًا على نهر النيل ومحطة المياه، وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250م.

تضم المحطة 3 معديات نفقية، وتمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر - أسوان الزراعى لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها.

تخدم المحطة أكثر من 500 ألف نسمة، بمناطق (مركز ومدينة أبو قرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا، وقرى شمال مدينة ملوى)، بتكلفة 885 مليون جنيه.

من جانبه، أشاد أسامة القاضى، محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدى للإرهاب الأسود، وذلك خلال 7 سنوات ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولى، وإحداث نهضة تنموية كبرى فى جميع ربوع مصر بوجه عام وفى محافظة المنيا على وجه الخصوص.