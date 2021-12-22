وزير المالية: البناء على الأراضى الزراعية يؤثر سلبيا على مستوى المعيشة

جدة - نرمين السيد - نبه وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن البناء على الأراضى الزراعية له تأثير سلبى ضخم على مستقبل مصر، ويشكل ضغطا على الدولة، محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع على الأجيال القادمة ومستوى المعيشة.





وقال وزير المالية فى مداخلة، عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مدى خطورة البناء على الأراضى الزراعية خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط ومشروعات تنموية بصعيد مصر، إنه إذا كنا قد احتفظنا بالأراضى الزراعية على مدار 30 سنة مضت، ولم يتم إنشاء تجمعات سكنية عليها كان ذلك ستوفر على الدولة الكثير بدلا من إنفاق المليارات الآن فى استصلاح الأراضى، وهو عبء تمويلى ضخم جدا يرهق الدولة بشدة.

وأضاف معيط: "كنا قريبين من النيل ونستطيع زراعة الأرض بسهولة، ولكن نتيجة ما حدث اليوم نستورد قمح وزيت طعام لأن الأرض التى كانت تنتج هذه المنتجات تم البناء عليها"، مشيرا إلى أن هناك خطرا كبيرا يتمثل فى تناقص مساحة الأراضى المزروعة يقابله زيادة فى عدد السكان، وهو وضع له أثر سلبى ضخم.

ولفت وزير المالية إلى أن ضعف الجنيه يؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن، وبالتالى أصبحت العملية معقدة حيث تناقصت الأرض وتناقص الإنتاج الزراعى بينما زاد عدد السكان، وهناك حاجة للتمويل لتعويض كل ذلك، ويتم الاستيراد لتعويض الانتاج الزراعى المتناقص.

وأضاف: أن الجنيه يضعف لأننا نضطر لشراء القمح للمواطنين بالعملة الصعبة ونستورد بذلك التضخم الذى يضيف عبئا آخر نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات عالميا، وكذلك الأمر بالنسبة لزيت الطعام والبقوليات وكل احتياجات للمواطنين، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الدولة وأجيالها ويمثل خطرا كبيرا أيضا على مستوى المعيشة.

ولفت وزير المالية إلى أن الشعب كله يجب أن يتفهم وضع مصر واحتياجات مصر التنموية، وقال: إننا كمصريين لدينا طموح ونرغب فى أن تتطور مصر وأن يكون لدينا كل الاحتياجات.