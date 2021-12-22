التعليم العالى: إضافة كليات ومعاهد جديدة بجامعات الصعيد بـ 12 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التعليم العالى فى كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسى، إلى أن جامعة أسيوط كانت النواة لكل جامعات الصعيد، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء جامعات جديدة بالصعيد ما بين حكومية وخاصة وتكنولوجية، كما تمت إضافة كليات ومعاهد جديدة بجامعات الصعيد بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه

ولفت إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة هيأت من حولها حياة عمرانية كاملة، وحاولنا تغيير المؤشرات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.